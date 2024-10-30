На СВО нашли бронемашину в стиле «Безумного Макса»

Автомобиль, напоминающий своим стилем транспорт постапокалиптического боевика «Безумный Макс», обнаружили в зоне спецоперации. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Уголок Ситха», можно увидеть, что танк оборудован ковшом бульдозера, закрылками для гусениц и металлической сеткой.

Что ты такое?! Машина в лучших традициях Waaaagh и Mad Max. Явно, что-то гусеничное и инженерное, но вот модель и тип...вполне может быть конструктор, — сказано в публикации.

До этого в зоне проведения СВО заметили бронеавтомобили Hushi китайского производства. Автомобили получили дополнительную защиту от FPV-дронов и сбрасываемых с коптеров боеприпасов. Мощность двигателя достигает 200 лошадиных сил, он имеет снаряженную массу 6,5 тонны. По шоссе машина может развивать скорость до 115 километров в час, а запас хода достигает 600 км. Экипаж может составлять до 11 военнослужащих.

Ранее в зоне СВО заметили бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» с дополнительной защитой. Техника оборудована дистанционно управляемым боевым модулем БМ-30-Д «Спица» и решетчатым экраном для защиты крыши, который называют мангалом. Также машина получила дополнительный экран над лобовым стеклом.