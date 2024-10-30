Политолог: США придется выбирать между Украиной и ядерной войной с Россией

Если Вашингтон не вынудит Киев пойти на компромисс с Москвой, то это не только приведет к разгрому Украины, но также поставит США перед сложным выбором, начинать ли ядерную войну. Об этом в статье для издания The Nation заявил британский политолог Анатоль Ливен.

"Вашингтон окажется перед выбором: признать серьезное поражение Украины или вмешаться напрямую и рискнуть - или даже обеспечить - ядерную войну с Россией", - говорится в публикации.

Ливен также подчеркнул, что начало переговоров по Украине будет подразумевать автоматическое принятие первостепенных российских условий.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что разрешение США наносить удары западным оружием по территории России, если оно когда-нибудь будет дано Украине, станет началом ядерной войны.

Он предостерег Запад от необдуманных поступков, напомнив, что "это не игра, русские не блефуют".

Напомним, президент России Владимир Путин 25 сентября в ходе постоянного совещания по ядерному сдерживанию в рамках Совбеза РФ заявлял, что Москва обновляет основы государственной политики в этой области. Согласно новым положениям, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного, страна будет рассматривать как их совместное нападение. Кроме того, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против Беларуси.