В Южной Корее раскрыли возможные боевые позиции якобы прибывших на Украину войск КНДР

Войска КНДР, которые якобы прибыли в зону проведения спецоперации на Украине, можно использовать для оборонительных операций. Их возможные боевые позиции раскрыл эксперт по вопросам обороны из Института политических исследований Асан в Сеуле Ян Ук, сообщает Financial Times (FT).

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По его словам, у российских и северокорейских войск совершенно разная стратегическая культура, поэтому координировать их действия может быть очень рискованно и сложно.

«Я бы использовал их для оборонительных операций, которые потребовали бы гораздо меньше времени на подготовку», — отметил эксперт.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Киев должен ударить по военным КНДР, если они окажутся на Украине, воюя на стороне России.

CNN: спецназ КНДР уже «переброшен на Украину»

24 октября на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин прокомментировал заявления о наличии снимков с якобы северокорейскими военными на территории России. Он отметил, что «снимки — вещь серьезная», а их наличие говорит о том, что они «что-то отражают».