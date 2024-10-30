В России рассказали о преимуществах системы «Глаз/Гроза» в зоне СВО

Система управления боем «Глаз/Гроза», используемая российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО), позволяет поражать цели противника за 2-4 минуты. О преимуществах программного комплекса ТАСС рассказал его разработчик.

По его словам, в систему внедрены данные обо всех орудиях и средствах поражения.

«Это означает, что найденная цель сможет быть поражена в течение физической установки настроек на орудия и полетного времени боеприпаса», — сказал собеседник.

Разработчик отметил, что для передачи сведений об обнаружении цели достаточно нажатия одной кнопки.

В марте 2022-го военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины делают ставку на превосходство Российской армии в цифровизации. По его словам, украинская сторона имеет превосходство в циклах боевой работы — «обнаружил — уничтожил с первого выстрела».