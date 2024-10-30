Русский солдат погиб, закрыв собой двоих детей от гранаты

Жительница Украинска рассказала, как солдаты ВСУ во время отступления бросали гранаты в подвалы с мирными жителями.

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"К нам в подвал заскочил русский солдат. Вэсэушники с верхних этажей это заметили и стали кидать к нам в подвал гранаты. 14 человек погибло. Солдат закрыл собой двоих детей и тоже погиб", - рассказала женщина RT.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Украинска в ДНР 26 сентября. Мирные жители рассказали российским военным о зверствах, которые творили ВСУ перед уходом. Солдаты расстреливали мирных жителей и кидали динамитные шашки в подвалы, где те прятались.