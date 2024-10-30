СМИ: ВС РФ подошли к Купянску, откуда сбегают украинские власти

ВС РФ приближаются к Купянску в Харьковской области, власти которого спешно начали покидать город. Накануне российские военные ликвидировали около 40 украинских военных и опорный пункт противника. Об этом в среду, 30 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что ВС РФ продолжают наступление на Харьковском направлении, они расширили контроль территории юго-западнее Синьковки. Тактические успехи также есть на восточной окраине Колесниковки, севернее реки Песчаная.

Telegram-канал отметил, что подразделения 1-й танковой армии вошли на северную окраину села Першотравневого.

Глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил, что в рядах ВСУ значительно выросло количество дезертиров. Отмечается, что речь идет как о дезертирстве, так и о неисполнении приказов.

Стало известно, что в ближайшие три месяца Украина планирует мобилизовать еще 160 тысяч человек. Таким образом, ВСУ будут укомплектованы на 85 процентов. Это произошло из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней.