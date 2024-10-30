Экс-боевик "Азова"* заявил, что ему нравится в российском плену

Пленный из украинского националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Вооруженных сил Украины Роман, который отбывает наказание в колонии в одном из регионов России, рассказал ТАСС, что в плену ему лучше, чем в ВСУ.

"Это самое лучшее место [из всех], где я был раньше [в ходе боевых действий]", - сказал собеседник агентства.

По словам пленного, в колонии с ним обращаются хорошо. Он переписывается с родственниками жены, которые живут в ДНР, в свободное время читает книги.

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Пленный рассказал, что родился и жил в Донецкой области, отслужил в армии, до начала событий 2014 года работал водителем, затем из-за нехватки средств пошел служить. Согласно материалам дела, мужчина служил по контракту в отряде спецназа, входящего в состав войсковой части националистического батальона "Азов", где в марте 2022 года по приказу командира сдался в плен.

Нехватка людей и техники

Пленный отметил, что на заводе "Азовсталь" вести боевые действия приходилось в условиях нехватки людей и техники.

"Технику по неосторожности просто выстроили, как на параде, и ее очень быстренько уничтожили, осталось подразделение без техники. Один раз на усиление вывезли наше маленькое подразделение. Почему маленькое? Зенитный ракетный дивизион - это больше 100 человек. А всего в дивизионе было 30 плюс-минус, очень мало нас было. И маленькую группу выкинули, вывезли в город Мариуполь", - рассказал собеседник агентства.

Также, по его словам, перед сдачей в плен военнослужащим нацбатальона приходилось голодать несколько дней и добывать еду из разрушенного склада под бомбежками.

"То место, куда нас привезли, мы там долго не задержались, нам пришлось быстренько отходить, мы вернулись обратно на завод и там выживали. Я от многих слышал потом уже, находясь в плену, что там у нас вроде бы много было продуктов питания. Но нет, мы голодали, нам выдавали очень маленькую пайку один раз в день, все остальное мы добывали сами. Был разрушенный склад с продуктами, мы туда ходили под бомбежками, добывали себе пропитание, и вот так до приказа нашего командира, что мы сдаемся в плен", - отметил собеседник агентства.

24 мая 2024 года Верховным судом ДНР приговорил Романа к 13 годам лишения свободы за попытку убийства мирного жителя и применение запрещенных средств и методов ведения войны.