Пленный рассказал, как ВСУ отправили оборонять якобы отбитый у РФ поселок

Командование 113-й бригады территориальной обороны Украины отправило группу солдат для удержания обороны в поселке Золотая Нива под Угледаром, солгав о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы отбили населенный пункт у ВС РФ. Об этом ТАСС рассказал пленный украинский офицер, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона бригады Александр Долматов.

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Долматов вместе с группой сослуживцев сдался в плен на подступах к поселку Золотая Нива 18 августа.

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"Был совершен выезд в район населенного пункта Золотая Нива, но техника доехать даже до самого села не смогла, выбросили нас с водой и едой прям на обочине у населенного пункта. <…> Нас туда обманом отправили, сказали, что поселок отбили", - сказал пленный.

Он уточнил, что также был в составе бригады, которая ранее сбежала с позиций в населенном пункте. Этому предшествовало бегство сначала бойцов ВСУ с первой линии обороны, затем, по словам Долматова, оголился фронт на второй линии, после этого позиции в Золотой Ниве покинуло и его подразделение.

8 октября Минобороны РФ сообщило о взятии населенного пункта Золотая Нива в Донецкой Народной Республике.