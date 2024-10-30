Российские десантники предотвратили прорыв ВСУ в Курской области

Бойцы тульского подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) с помощью самоходных гаубиц «Гвоздикa» предотвратили попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

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Отмечается, что сначала на участке была проведена разведка. Российские беспилотники зафиксировали движение техники ВСУ.

Стало известно об атаке ВСУ на город в Курской области

«Координаты были оперативно переданы артиллеристам-десантникам для их уничтожения. Точным огнем осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчеты 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика" с закрытых огневых позиций методично уничтожали и жгли украинскую технику», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате атаки была уничтожена как советская, так и иностранная техника.

Ранее пленный солдат ВСУ Андрей Безручков рассказал об окопавшихся в Курской области украинских заградотрядах. По его словам, под Курском действуют люди, которые ловят самовольно оставивших поле боя солдат, особенно контрактников.