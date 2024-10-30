Немецкие журналисты показали тайный санитарный поезд ВСУ

Немецкое агентство DW опубликовало ролик с кадрами из секретного санитарного поезда ВСУ. Публикация размещена в Telegram-канале агентства.

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«В поезде не только перевозят раненых военных ВСУ в госпитали, но и оказывают медпомощь во время самой эвакуации», — рассказали немецкие журналисты.

Подчеркивается, что секретность поезда связана с его военным назначением. Отмечается, что поезд отличается вместительностью, что позволяет увеличить охват раненых медпомощью в условиях их значительного поступления.

На Западе рассказали об уничтожении поставленных на Украину танков Abrams

До этого украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал от Запада наказать РФ за удар по больнице в Киеве.

8 июля в Киеве заявили о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет». Власти Украины в инциденте обвинили Россию, что в Москве назвали провокацией. Как заявили в российском МИД, в здание попал снаряд западного комплекса NASAMS, а Киев пытается использовать трагедию для пропаганды.

Ранее в СВР заявили, что Украина готовит инсценировку российского удара по больнице или детсаду.