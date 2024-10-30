Военкор рассказал о начале битвы ВС России за новый город в зоне СВО

ВС России начали битву за новый город в зоне впециальной военной операции (СВО). Речь идет о Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), куда, по предварительной информации, смогли зайти российские войска, сообщил в Юрий Котенок.

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«ВС РФ, продвигаясь со стороны Островского, зашли в городскую застройку Курахово», — подтвердил военкор.

Танкисты ВС РФ угнали танк ВСУ, мешавший прорыву обороны в Курахово

По его словам, до этого можно было говорить только о захоте войск в административные границы населенного пункта. Теперь же подразделения российской армии фактически начали битву за Курахово.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин высказался о стратегическом значении взятия Селидово для ВС РФ. Он подчеркнул, что это один из важнейших логистических узлов в зоне боевых действий.