Позиции в Угледаре покидают самовольно не менее 40 военнослужащих ВСУ за один раз. Боевой дух противника падает.

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Об этом заявил российский снайпер с позывным "Малыш", пишет ТАСС. Он отметил, что ранее военнослужащие ВСУ вели себя вольно, ходили здесь пешком. Но теперь знают о присутствии снайперов на направлении. Поэтому роют окопы, передвигаются быстро. Убегают из Угледара за раз по 40 человек.

В Минобороны РФ заявили, что снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота обеспечили продвижение штурмовиков группировки войск "Восток" под Угледаром. Снайперская тройка - это снайпер, корректировщик и воздушный наблюдатель. Они скрытно выдвигаются к опорным пунктам противника, определяют дистанцию до цели, занимают позиции и ждут начала штурмовой операции, чтобы точными выстрелами нейтрализовать огневые точки и посеять панику в окопах противника. Основная цель - украинские пулеметчики, гранатометчики и FPV-расчеты.

Снайперы-морпехи используют крупнокалиберные винтовки для работы на дальние расстояния. С их помощью держат под огневым контролем пути подвоза боеприпасов и подкреплений, срывают контратаки противника даже с участием бронетехники. Как добавил старший снайпер с позывным "Пушкин", калибр винтовки позволяет пробить броню БМП и БТР при использовании бронебойного боеприпаса.