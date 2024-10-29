CNN: спецназ КНДР уже «переброшен на Украину»

Специалисты западных разведок полагают, что «небольшое количество» северокорейских военных, якобы переброшенных в Россию для подготовки, уже находятся на территории Украины. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

Офицеры разведки отметили, что пока на Украине «находится небольшое количество» военных КНДР, основные силы сосредоточены на востоке России и проходят подготовку.

По их словам, по мере того, как военнослужащие будут завершать обучение, их будут направлять к линии противостояния.

США пока не могут подтвердить сообщения о том, что северокорейские войска уже находятся на территории Украины, признали разведчики.

Источник пояснил, что северокорейские военные хорошо обучены, относятся к войскам спецназначения. Вместе с тем, армия Северной Кореи не участвовала в серьезных столкновения более 70 лет, не имеет боевого опыта.

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По мнению собеседника телеканала, правительство КНДР может отправить спецназовцев не столько для того, чтобы помочь Москве, как с тем, чтобы дать возможность бойцам получить боевой опыт, пройти практику в современных условиях.

Напомним, что МИД России называет публикации в западных СМИ о мнимой переброске северокорейских солдат на Украину «вбросом и шумихой», а миссия КНДР в ООН — «беспочвенными стереотипными слухами».

Москва неоднократно заявляла, что страна располагает собственным потенциалом для проведения операции на Украине и не обращалась за помощью к другим государствам.