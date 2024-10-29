Танкисты ВС РФ угнали танк ВСУ, мешавший прорыву обороны в Курахово

Военкор Александр Сладков опубликовал видео подвига танкистов Пятой бригады 51-й армии ВС РФ. Чтобы прорвать линию обороны в Курахово им пришлось угнать танк ВСУ под обстрелом.

© Российская Газета

Как поясняет журналист, украинские войска выстроили мощные укрепления перед городом из "зубов дракона" и стальной проволокой-путанкой. Однако штурмовикам удалось пробить в этой линии проход. На кадрах видно, как танкисты ВСУ заткнули эту брешь танком.

Тогда бойцы Пятой бригады пошли на дерзкую операцию. На мотоциклах они подвезли к вражескому танку двоих танкистов. Они сели в него, окончательно разметали укрепления и стали отгонять боевую машину в сторону жилого сектора.

По танку несколько раз точно попали артиллеристы ВСУ. Но броня выдержала удары, экипаж успешно завершил героический рейд. Проход был освобожден.