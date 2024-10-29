ВС РФ прорвали оборону ВСУ и начали штурм Курахово

Армия России прорвала украинскую оборону и начала штурм города Курахово в ДНР, сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

Отмечается, что бойцы 51-й армии ЮВО взяли несколько мощных опорников ВСУ и атакуют восточные окраины Курахово при поддержке бронетехники и артиллерии. ВС РФ противостоит 46-я бригада ВСУ.

"Идут ожесточенные бои", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что группировка ВСУ в Курахово оказалась в оперативном окружении.

По данным силовиков, окружению города помогло освобождение близлежащих населенных пунктов, в числе которых Измайловка и Александрополь. Кроме того, ВСУ бежали из Горняка и Богоявленки на этом же направлении.

ВС РФ также освободили поселок Цукурино, что по словам военных, имеет стратегическое значение и позволит "сжать клещи" вокруг противника в Курахово.