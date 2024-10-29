Кадыров заявил о жертвах среди пленных ВСУ в Гудермесе

В результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе погибли украинские пленные. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. По его словам, на территории учебного заведения содержались украинские военнопленные.

«На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Также он подчеркнул, что с российской стороны жертв нет.

Кадыров также отметил, что Российский университет спецназа был выбран целью атаки из-за его значимости как центра подготовки высокоэффективных бойцов. По его словам, выпускники этого учебного заведения имеют заслуги по захвату множества стратегически важных точек на фронте.

Кадыров осмотрел подвергшееся атаке БПЛА здание университета спецназа

29 октября Кадыров сообщил о нападении дронов на университет спецназа. Согласно его заявлениям, в результате атаки произошло возгорание крыши здания, однако пожар был успешно ликвидирован. Позднее того же дня Кадыров посетил Гудермес, где осмотрел поврежденное здание университета. По его словам, РУС в Чечне атаковали БПЛА из-за его статуса кузницы военных кадров.