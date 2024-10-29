Кадыров сообщил о пострадавших украинских пленных из-за атаки БПЛА в Чечне

Украинские военнопленные пострадали в результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам", - написал он.

По его словам, атака на РУС только раззадорит чеченских бойцов в зоне СВО. "Чеченский народ никогда не позволял и не позволит никому посягать на свое. У нас есть все необходимые ресурсы и возможности, чтобы противостоять врагам нашего государства", - добавил он.

Ранее Кадыров сообщил в телеграм-канале, что утром во вторник в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. По его словам, следователи начали расследование и устанавливают причастных к преступлению лиц. Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.