В Пентагоне отреагировали на учения ядерных сил РФ

Соединенные Штаты не видят необходимости в переменах в расстановке своих сил в ответ на учения российских стратегических сил ядерного сдерживания, рассказал на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

Во вторник, 29 октября, президент России Владимир Путин провёл тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.

«Это запланированные регулярные учения, никакого сюрприза. Мы не видели чего бы то ни было в контексте российских стратегических сил и их расстановки, что привело бы к переменам в расстановке наших сил», — отметил Райдер.

Ранее Минобороны РФ показало пуск баллистических ракет «Синева» и «Ярс» в рамках тренировки сил ядерного сдерживания.

Минобороны РФ показало кадры пуска баллистической ракеты «Синева»

Запуск «Синевы» произвел экипаж атомного ракетного подводного крейсера «Новомосковск» Северного флота из акватории Баренцева моря. Запуск «Ярса» осуществлялся с космодрома Плесецк.