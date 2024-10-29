В Телеграм-канале "Воевода вещает" опубликовали кадры пролета истребителя F-16 над Днепропетровской областью.

На видео снятом, вероятно, местными жителями американский самолет летит на относительно небольшой высоте. Заметим, что F-16 засветился весьма близко к линии фронта. С выходом ВС России на Покровск до Днепропетровска остается буквально 20 километров.

Напомним, в начале сентября стало известно о крушении F-16, переданного Украине. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, летчик перед гибелью успел сбить две ракеты. Однако причину аварии генерал не назвал.

По одной из версии, просочившейся в СМИ, он будто бы был сбит по ошибке ЗРК Patriot, по другой все дело в ошибке пилота. Косвенно второй вариант подтверждается тем, что после катастрофы ВВС США пересмотрели и усилили подготовку украинских пилотов на F-16.