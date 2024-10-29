Будущий комиссар ЕС по обороне будет готовить континент к войне

Будущий еврокомиссар по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии и наращивать оборонное производство. Его слова приводит «Укринформ».

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«Моя должностная инструкция начинается со слов: Европа должна быть готова к наиболее экстремальному военному развитию. Это означает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии», – заявил Кубилюс.

В связи с этим, по его словам, Европе нужно предпринимать больше усилий для увеличения оборонного производства. В то же время будущий еврокомиссар отметил, что не считает войну неизбежной, и задачей на посту еврокомиссара будет консолидация усилий стран — членов ЕС для предотвращения соответствующей угрозы.

Писториус обратился к странам Европы по поводу обороны

До этого замглавы российского МИД Александр Грушко заявлял, что страны НАТО готовятся к проведению боевых действий против России, однако власти РФ учитывают все возможные варианты развития событий. Грушко напомнил, что НАТО перебрасывает войска на восточный фланг, размещает на нем склады с оружием, а также обкатывает пути перемещения солдат через Атлантический океан. Кроме того, в недавних учениях альянса в качестве основного противника фигурировала именно Россия, отметил замминистра.