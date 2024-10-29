Стало известно о неспособности США помогать Украине, как раньше

Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится о ряде проблем, выявленных из-за военной поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту документа, военная помощь Украине показала ряд проблем военно-промышленного комплекса США. Среди них есть множественные проблемы с оружейными складами, а также сложности с увеличением и поддержкой запасов оружия на нужном уровне. При этом в Пентагоне также добавили, что масштаб выявленных проблем может угрожать боеготовности страны.

«Материальная помощь Украине Соединенными Штатами выявила проблемы в поддержании, восстановлении и увеличении производства американских запасов боеприпасов. <...> Министерству обороны требуется увеличение мощностей, чтобы обеспечить достаточное производство новых, усовершенствованных боеприпасов», — сказано в докладе.

Для решения обнаруженных проблем в США уже запустили программу по модернизации военных складов, а также новую группу по ускоренному производству оружия.

Разведка Швейцарии раскрыла сложности США на Украине

Ранее в США высказались об изменении ограничений на оружие для Украины из-за КНДР.