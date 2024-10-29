Минобороны РФ показало пуск баллистических ракет «Синева» и «Ярс» в рамках тренировки сил ядерного сдерживания. Видеоролики опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

Запуск «Синевы» произвел экипаж атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» Северного флота из акватории Баренцева моря.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» осуществлялся с государственного испытательного космодрома Плесецк.

На кадрах видео боеприпас приводится в вертикальное положение, далее следует пуск. Затем ракеты «пропадают» в облаках.

По легенде учений, российские вооруженные силы наносили массированный ядерный удар в ответ на ядерную атаку противника, отметили журналисты.

В тренировке также участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые запустили крылатые ракеты воздушного базирования.

Минобороны РФ сообщило о запуске ракеты "Ярс"

Напомним, что стратегические силы сдерживания (ССС) - компонент ВС РФ, предназначенный для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также для нанесения поражения агрессору в войне с применением различных видов оружия, включая ядерное.

Силы состоят из стратегических наступательных сил (СНС) и стратегических оборонительных сил. Основным компонентом СНС являются стратегические ядерные силы (СЯС, ядерная триада).

Они включают в себя Ракетные войска стратегического назначения, часть сил Военно-морского флота — морские СЯС, а также часть Воздушно-космических сил — авиационные СЯС.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту России Владимиру Путину, что в ходе тренировки военные отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на удар противника.