Кадыров обратился к чеченцам после атаки дрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал показать противнику в зоне СВО, что с Чеченской Республикой нельзя шутить. Он посоветовал добровольцам отправиться на спецоперацию и сражаться. RT на русском

«Призываю настоящих мужчин добровольно выйти сражаться, защищая нашу землю, наше государство и наш народ. Нужно показать, что с Чеченской Республикой и народом нельзя шутить», — сказал Кадыров. ТАСС

Ранее сообщалось, что утром 29 октября БПЛА нанес удар по пустующему зданию на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. В результате начался пожар, его оперативно потушили. После этого Рамзан Кадыров заявил о возмездии за эту атаку. Российская газета