Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две трети переданных Киеву танков M1A1 SA Abrams производства США. Потери машин этого типа оценили в публикации западного издания Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на сообщения о захвате российскими бойцами очередного «Абрамса» 47-й механизированной бригады ВСУ у города Покровск. Отмечается, что с момента появления M1A1 в зоне проведения спецоперации несколько машин стали трофеями Вооруженных сил России, а большую часть танков уничтожили или вывели из строя.

«Более 20 из 31 танка Abrams, поставленного на Украину, были уничтожены, выведены из строя или захвачены», — пишет MWM.

Автор подчеркнул, что чаще всего «Абрамсы» поражали управляемыми артиллерийскими боеприпасами и дронами-камикадзе.

Американские танки Abrams появились в Курской области

Переданные Киеву M1A1 SA (Situational Awareness) отличаются от базовых M1A1 модернизированной системой управления огнем с новым тепловизионным прицелом, пулеметом с тепловизором и урановой броней третьего поколения. При этом считается, что поставленные на Украину «Абрамсы» лишили урановой брони.

Ранее появились фотографии украинских M1A1, которые оснастили дополнительными защитными элементами. «Абрамсы» получили блоки советской динамической защиты «Контакт» и решетчатые экраны для защиты от дронов.