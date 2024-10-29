Вооруженные силы РФ приближаются к Купянску Харьковской области, оттесняя украинские войска и вынуждая оккупационные власти покидать город. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Газета.Ru

По его словам, армия России заняла выгодные позиции на купянском направлении, улучшив контроль над ключевыми участками фронта. «Мы приближаемся к Купянску. Наш противник это видит отчетливо, поэтому местные оккупационные власти задерживаться в городе не собираются», — отметил Ганчев. ТАСС

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВС РФ вплотную подошли к северной окраине населенного пункта Терны и зашли в село Торское под Краматорском в ДНР. По его словам, там идут ожесточенные бои, российские войска усилили артиллерийские удары для сковывания действий ВСУ. News.ru