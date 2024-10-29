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В Латвии пройдут первые учения многонациональной бригады НАТО

Полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО впервые пройдут в Латвии с 1 по 14 ноября. Об этом пишет издание Delfi со ссылкой на министерство обороны республики.

В Латвии пройдут первые учения многонациональной бригады НАТО
© Lenta.ru

Учения пройдут в двух центральных регионах Латвии — Видземе и Земгале. В них примут участие более 3500 солдат из 13 стран-участниц НАТО. Среди них Латвия, Албания, Италия, Черногория, Северная Македония, Польша и Испания.

Командир многонациональной бригады НАТО в Латвии полковник Седрикс Аспиро назвал целью учений «укрепление безопасности Латвии».

Ранее в НАТО объяснили присутствие альянса в другой прибалтийской республике — Литве — сигналом для России. По словам нидерландского подполковника Баса Шиллеманса, целью «усиленного присутствия» войск НАТО является обеспечение безопасности населения для якобы сдерживания России.

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