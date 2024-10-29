На тренировке сил стратегического сдерживания под руководством Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что управление пуском осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ. Также в ходе тренировки сил стратегического сдерживания были произведены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава», которые выполнялись из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег».

Что за ракета «Ярс» и почему её боятся