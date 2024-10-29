Белоусов доложил Путину об успешной отработке нанесения ядерного удара

Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину об успешной отработке стратегических задач нанесения ядерного удара в ответ на возможную атаку.

«Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника», – сказал глава ведомства президенту.

Видеозапись с его выступлением опубликована в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пуск МБР «Ярс» проводился с испытательного космодрома «Плесецк» по полигону «Кура». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег» прошли пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава».

Белоусов отметил, что все задачи, поставленные в ходе учений, были выполнены в полном объеме. Все запущенные ракеты достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики, передает ТАСС.

Ранее Минобороны России сообщило об успешном пуске крылатых ракет со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.