Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, президент в ходе тренировки находился в ситуационном центре в Кремле.

Глава государства отметил, что в ходе маневров этого типа отрабатываются действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет.

РФ важно иметь современные и постоянно готовые к применению стратегические силы. Российские стратегические силы сдерживания оснащаются системами с повышенными возможностями преодоления ПРО, отметил Путин.

Президент разъяснил, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны. Российский лидер добавил, что это принципиальная позиция Москвы.

«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», — сказал Путин.

По его словам, Москва будет и дальше совершенствовать свои стратегические силы сдерживания, у страны есть ресурсы для этого. Он уточнил, что оснащенность ядерных сил РФ современными образцами вооружения достигла около 94%.

Президент констатировал, что именно «ядерная триада» продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности России, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире.

Напомним, что ядерная триада — это три компонента стратегических вооруженных сил, которые оснащены ядерным оружием.

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Наземный — мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет. Морской — подводные лодки с баллистическими ракетами. Воздушный — бомбардировщики, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой.

Из всех стран мира всеми компонентами триады обладают только Российская Федерация, Соединенные Штаты и Китай.