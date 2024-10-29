Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье

Самолеты Су-25 нанесли удары по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Газета.Ru

«Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», - говорится в сообщении. ТАСС

Применив вооружение, экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. По данным Минобороны, удары пришлись точно по целям, бронетехника и живая сила ВСУ были уничтожены. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава проверили самолеты и подготовили к последующим вылетам. ТК «Звезда»