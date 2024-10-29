Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил о возмездии за украинскую атаку на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, отметив, что уже дал поручение находящимся на передовой командирам не брать пленных. Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об атаке беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне. По его словам, в результате загорелась крыша пустующего здания на территории, жертв и пострадавших не было.

По словам Кадырова, без сомнения будут предприняты ответные меры, и в ближайшем будущем будет «такое возмездие, что даже им не снилось».

«Мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал (поручение – Прим. ред.) всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов. Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности», - пояснил глава Чечни.

Кадыров пригрозил неслыханным возмездием за атаку на университет спецназа

Ранее Рамзан Кадыров в соцсетях опубликовал видео со взятыми в плен военнослужащими ВСУ. Он назвал мобилизованных украинских солдат, которые «не отличаются боевой подготовкой и фашистской идеологией», «бедолагами», подчеркнув, что отношение к ним человеческое.