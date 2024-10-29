Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил о планах мобилизовать еще 160 тыс. человек. RT на русском

«Всего в силы обороны было призвано 1 млн 50 тыс. граждан. Планируется призвать еще 160 тыс. человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%», – цитирует Литвиненко депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов). Деловая газета «Взгляд»

Американская газета The Wall Street Journal сообщала, что украинские чиновники посчитают расширение мобилизации на Украине эффективным только при обеспечении дополнительных поставок оружия и экипировки для военнослужащих ВСУ от западных стран. Газета.Ru