Минобороны России опубликовало кадры подрыва шведской боевой машины пехоты CV-90 на противотанковой мине в приграничном районе Курской области. По данным ведомства, в результате наезда на снаряд БМП была уничтожена, а живую силу ВСУ поразили сбросами боеприпасов с БПЛА.

Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БПЛА были выявлены пути подвоза боекомплекта и продовольствия противника в приграничном районе Курской области. Разведчики группировки заминировали маршруты передвижения. Военнослужащие ВСУ, пытаясь провести ротацию на своих позициях, на БМП шведского производства CV-90 наехали на установленную мину, — говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на официальные данные сообщал, что в Курской области Вооруженные силы России уничтожили два танка, включая немецкий Leopard. В ходе боев также было поражено 23 единицы бронетехники ВСУ. Коц подчеркнул, что за сутки были ликвидированы пять боевых машин пехоты, включая два CV-90 и 15 других бронированных машин.

Кроме того сообщалось, что потери ВСУ на Курском направлении достигли 26 222 военнослужащих. Уничтожены за время боевых действий тысячи единиц техники, в том числе 176 танков и 995 боевых бронированных машин. Кроме того, противник потерял 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS.