ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли более 27 950 военнослужащих, в том числе более 400 за последние сутки. Об этом во вторник, 29 октября, сообщили в Минобороны РФ.

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— Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 27 950 военнослужащих, 179 танков, 100 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 032 боевые бронированные машины, 734 автомобиля, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, — говорится в сводке ведомства.

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушился под натиском российских сил из-за усталости личного состава и нехватки резервов. Об этом во вторник, 29 октября, заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко.

Российская армия активизировала свои действия против обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Часова Яра и Клещеевки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

28 октября расчет беспилотников бригады «Север-V», добровольческого корпуса, действующего в составе группировки «Юг», ударил по позициям ВСУ под Часовым Яром в ДНР.

Группировка «Центр» Вооруженных сил РФ ранее освободила населенный пункт Михайловка в ДНР. До этого российские солдаты освободили населенные пункты Желанное Второе и Островское в ДНР. Также российские солдаты освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.