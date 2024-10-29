В Луганске начали эвакуацию Каменнобродского района после удара ВСУ

Власти Луганска начали временную эвакуацию жителей, проживающих вблизи промышленной зоны в Каменнобродском районе, из-за угрозы повторного ракетного удара со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее СМИ сообщили, что силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сработали в небе над Луганском. Правительство ЛНР заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались обстрелять город ракетами неустановленного типа. ПВО отразили атаку, однако часть ракет сдетонировала в промышленном районе города. Повреждения получили жилые дома.

По словам Пасечника, в надежде нанести максимальный ущерб инфраструктуре ВСУ могут нанести повторный удар. По этой причине людей, проживающих вблизи промышленной зоны, решили эвакуировать.

По поручению главы ЛНР на место выехала исполняющая полномочия главы Луганска Яна Пащенко. Кроме того, сформирована комиссия по оценке ущерба — эксперты изучат повреждения, нанесенные жилым домам и социальным объектам. В ближайшее время они прибудут на место происшествия.