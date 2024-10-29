Стали известны подробности атаки ВСУ на Чечню

Для атаки ВСУ на Чеченский университет спецназа имени В. В. Путина мог использоваться прилетевший из Одессы беспилотник PD-2. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным SHOT, БПЛА преодолел около 1300 километров, следуя через акваторию Черного моря.

Беспилотник, предварительно, был запущен накануне и добрался до Чеченской Республики в течение 9 часов.

10 октября Telegram-канал Mash писал, что для атаки на пригород Майкопа могли использоваться беспилотники той же модели.

Всего беспилотники PD-2 могут преодолеть во воздуху до 1000 км, сбитый в Адыгее пролетел половину от этого расстояния. Целью был военный аэродром.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что рано утром 29 октября беспилотник атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, который курирует сын главы региона Адам Кадыров. Это первая зафиксированная атака беспилотника на территорию Чеченской Республики.