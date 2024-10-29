Кадыров пригрозил неслыханным возмездием за атаку на университет спецназа

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что атака беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа (РУС) в регионе повлечет ответные меры. Ura.Ru

«Они нас «укусили», мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», - сказал он в ответ на вопрос об ответных мерах. ТАСС

Об ударе БПЛА по территории РУС имени В.В. Путина в Гудермесе Кадыров сообщил ранее 29 октября. При этом число задействованных в атаке аппаратов политик не уточнил. По словам Кадырова, в результате налета загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших нет. Пожар удалось оперативно потушить. Lenta.ru