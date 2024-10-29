В Брянской области ликвидирован американский разведчик

В Брянской области ликвидирован наемник из глубинной разведки Вооруженных сил США. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

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По его словам, американец служил в 75-ом рейнджерском полку глубинной разведки Вооруженных сил США.

«Анализ личности самих уничтоженных боевиков говорит о том, что во-первых, высока вероятность того, что это западные наемники. Плюс любопытным аспектом является привязка одного из них к 75-му рейнджерскому полку», — поделился Степанов.

Он уточнил, что 75-й рейнджерский полк занимается диверсиями в тылу врага, уничтожением объектов военной инфраструктуры, аэродромов.

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