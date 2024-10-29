В Брянской области ликвидирован американский разведчик

Эксперт Степанов: в Брянской области убит наемник из глубинной разведки ВС США
В Брянской области ликвидирован наемник из глубинной разведки Вооруженных сил США. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
По его словам, американец служил в 75-ом рейнджерском полку глубинной разведки Вооруженных сил США.
«Анализ личности самих уничтоженных боевиков говорит о том, что во-первых, высока вероятность того, что это западные наемники. Плюс любопытным аспектом является привязка одного из них к 75-му рейнджерскому полку», — поделился Степанов.
Он уточнил, что 75-й рейнджерский полк занимается диверсиями в тылу врага, уничтожением объектов военной инфраструктуры, аэродромов.
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