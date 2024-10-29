Российские военнослужащие успешно оттесняют противника и проявляют в боях храбрость и мужество. Так на взятие под российский контроль трех населенных пунктов — Доброволья, Горняка и Катериновки — в Донецкой народной республике (ДНР) отреагировал министр обороны Андрей Белоусов, его заявление приводится в Telegram-канале Минобороны. Lenta.ru

В своей поздравительной телеграмме он отметил, что смелые и решительные действия военнослужащих позволяют успешно отбрасывать противника и вносят значительный вклад в общее продвижение «Южной» группировки войск, говорится в Telegram-канале Минобороны. Деловая газета «Взгляд»

Ранее сообщалось, что российские войска усилили давление на оборону Вооруженных сил Украины в направлении Часова Яра и Клещеевки. Вечерняя Москва