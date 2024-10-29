В США заявили о больших потерях бронетехники ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество бронетехники. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс в статье для американского журнала Forbes.

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По его словам, за последние 32 месяца Киев получил от Запада около 900 танков и 1400 боевых машин.

«Но украинцы потеряли почти столько же бронетехники, сколько получили от союзников», — добавил журналист из США.

Как отметил Экс, того количества боевых машин и танков, которые есть у Украины, будет достаточно для уже существующих подразделений. Но в случае, если ВСУ захочет создать новые, техники не хватит.

«Не создавать новые бригады — не выход. Многие старые бригады воюют непрерывно (...) Они устали. И их истощение может иметь ужасные [для Украины] последствия», — заключил он.

Ранее журналист также указал на тревожный знак для ВСУ. По его словам, тот факт, что 154-я бригада украинской армии оснащена устаревшим вооружением, может стать серьезной проблемой для Киева.