Южная Корея передаст НАТО и Украине все данные о военных КНДР

Делегация представителей южнокорейской разведки и правительства посетит Брюссель на этой неделе, чтобы в рамках специального доклада проинформировать представителей НАТО о силах КНДР, которые Пхеньян якобы отправил в Россию. Об этом со ссылкой на представителей правительства и разведки Южной Кореи сообщает агентство Yonhap.

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«В пятницу Национальная разведывательная служба сообщила, что делегация во главе с первым заместителем директора разведки Хон Чан Воном посетит в понедельник штаб-квартиру НАТО, чтобы проинформировать альянс об углублении военных связей между Северной Кореей и Россией», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военные из КНДР, которые, по данным западных СМИ, якобы были переброшены в Россию, теперь находятся на территории Курской области. При этом Рютте добавил, что альянс считает участие Пхеньяна в конфликте «значительной эскалацией» и «опасным расширением конфликта». По его словам, среди членов НАТО сейчас проводятся активные консультации по ответным мерам, «в том числе с украинскими и южнокорейскими партнерами».