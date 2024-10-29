Белоусов отметил успехи ВС России на Кураховском направлении

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка с освобождением населённого пункта Катериновка в ДНР.

«Личный состав полка... успешно ведёт боевые действия и преумножает историю боевой славы. Сегодня вы продолжаете уверенно продвигаться вперёд на кураховском направлении, освобождая нашу землю», — говорится в поздравлении министра.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 600 бойцам вручили госнаграды.

В Минобороны России ранее заявили, что российские войска освободили населённые пункты Катериновка и Доброволье в Донецкой Народной Республике.