$97.23+0.56105.22+0.41
Почта

Белоусов отметил успехи ВС России на Кураховском направлении

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка с освобождением населённого пункта Катериновка в ДНР.

Белоусов отметил успехи ВС России на Кураховском направлении
© РИА Новости
«Личный состав полка... успешно ведёт боевые действия и преумножает историю боевой славы. Сегодня вы продолжаете уверенно продвигаться вперёд на кураховском направлении, освобождая нашу землю», — говорится в поздравлении министра.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 600 бойцам вручили госнаграды.

В Минобороны России ранее заявили, что российские войска освободили населённые пункты Катериновка и Доброволье в Донецкой Народной Республике.

Военные новости
Андрей Белоусов
Верховный суд
Минобороны России