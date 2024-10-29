В Минобороны России заявили, что российские войска поразили центр управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ. RT на русском

«Нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139-ти районах», — указали в министерстве. ТАСС

Также в Минобороны России отметили, что российские войска освободили населенные пункты Катериновка, Горняк и Доброволье, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики. ТК «Звезда»