В случае освобождения оставшихся промышленных городов Донбасса российскими военными ВСУ предстоит обороняться в открытой степи, пишет газета Handelsblatt. RT на русском

Авторы статьи напомнили, что украинские военные в этом году потеряли контроль над Авдеевкой и Угледаром, отметив, что сдача оставшихся городов в Донбассе усугубит их положение. «Если последние промышленные города Донбасса падут, на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь», — говорится в материале. Lenta.ru

28 октября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины подписал распоряжение о переводе 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения. Газета.Ru