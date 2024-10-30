На Западе рассказали об уничтожении поставленных на Украину танков Abrams

Большая часть поставленных на Украину западных танков Abrams уничтожены или захвачены. Об этом написало издание Military Watch Magazine (MWM).

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«Более 20 из 31 танка Abrams, поставленных на Украину, были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем большинство из них поразили с помощью управляемой артиллерии или беспилотников-камикадзе», — сказано в статье.

При этом как минимум один танк был подбит российским Т-72Б3 «после обмена атаками, при этом еще несколько машин бросил экипаж», уточнили авторы материала. Издание отмечает, что украинские военные жаловались западным СМИ на уязвимость поставляемой техники, а также нехватку фугасных снарядов.

Ранее издание The National Interest написало, что российские танки семейства Т-72 из-за своей простоты стали идеальным выбором боевой машины для специальной военной операции. До этого журналисты издания рассказали, что американские танки M1 Abrams, которые применяли в прошедших конфликтах, становятся слишком старыми для современного поля боя.

В сентябре издание Military Watch Magazine указало, что танки Abrams отличаются большими габаритами, которые облегчают работу российских военных по их поражению.