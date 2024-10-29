Россия установила рекорд по скорости наступления на Донбассе

Вооруженные силы РФ в августе захватили 478 квадратных километров территории Донбасса. Прогресс наблюдается на Кураховском, Покровском, Торецком, Угледарском направлениях и под Часовым Яром.

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Таким темпы продвижения - самый высокий показатель, начиная с марта 2022 года, отметил американский Институт изучения войны, ISW.

Вслед за падением Селидово ВСУ начали вывод войск из соседнего Курахово. В городе оборудованы мощные укрепрайоны - на заводе "Электросталь" и у ТЭЦ, - но ВКС России сносят их бомбами ФАБ-300 вместе с гарнизоном.

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Севернее ВС РФ обходят Часов Яр с юга и подошли к Купянску. В Курской области окружена двухтысячная группировка ВСУ.