The National Interest назвал "Борей" лучшей подводной лодкой на планете

Издание The National Interest назвало российские подводные лодки "Борей" лучшими в мире. Они могут превзойти американские подлодки в гидроакустических возможностях и ситуационной осведомленности и представлять значительную стратегическую угрозу. Оснащенные усовершенствованной гидроакустической системой "Иртыш-Амфора-Б-055", "Бореи" могут обнаруживать подводные угрозы более эффективно, чем подводные лодки ВМС США класса "Огайо" и "Вирджиния".

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Издание пишет, что в настоящее время в составе ВМФ России четыре подводные лодки типа "Борей" с потенциалом для расширения. Они были спроектированы конструкторским бюро "Рубин" и построены на легендарном судостроительном заводе "Севмаш". "Борей" является одной из самых совершенных подводных лодок в мире. Мало того, что они вооружены, возможно, самыми передовыми в мире гидроакустическими системами, могут стрелять самым современным ядерным оружием России - "Булавой".

Подлодки имеют меньшее водоизмещение, чем легендарные подводные лодки класса "Тайфун". Но они могут нести одинаковое количество ракет - по 16. А вот новые лодки класса "Борей-А" уже вооружены 20 ракетами. Они дополнительно оснащаются и противокорабельными ракетами.

У лодок очень мощный ядерный реактор. Фактически, подводные лодки класса "Борей" являются первыми российскими подводными лодками, работающими на водометной двигательной установке.

The National Interest резюмирует: у России есть настоящая жемчужина - подводная лодка класса "Борей". Она может делать то, чего не могут даже американские подлодки, которые долгое время считались лучшими в своем классе. И если Россия будет производить и дальше такие субмарины, то ее подводные силы, которые уже являются серьезным соперником Запада, станут еще более смертоносными.