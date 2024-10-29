Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушился под натиском российских сил из-за усталости личного состава и нехватки резервов. Об этом во вторник, 29 октября, заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко.

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— Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался, — сказал он в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе.

По словам Марченко, такое развитие событий стало возможным в силу определенных обстоятельств. Во-первых, нехватка боеприпасов и оружия, во-вторых, это нехватка людей и в-третьих, дисбаланс в управлении.

— Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся, — отметил он.

Российская армия активизировала свои действия против обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Часова Яра и Клещеевки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

28 октября расчет беспилотников бригады «Север-V», добровольческого корпуса, действующего в составе группировки «Юг», ударил по позициям ВСУ под Часовым Яром в ДНР.

Группировка «Центр» Вооруженных сил РФ ранее освободила населенный пункт Михайловка в ДНР. До этого российские солдаты освободили населенные пункты Желанное Второе и Островское в ДНР. Также российские солдаты освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.