Генерал ВСУ раскритиковал вторжение в Курскую область

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не имеет четкой цели, хотя в нем задействованы лучшие части украинской армии. Такое мнение высказал генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко.

"Я не знаю конечной цели курской операции. Пополнение туда идет быстрее, чем на купянском или других направлениях. Я не понимаю, для чего это происходит. Для того чтобы держать на Курщине такое количество военных, нужен немалый ресурс и нужно понимать, что с ним делать дальше", - сказал он в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе.

Видео опубликовано на YouTube-канале экс-депутата.

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Марченко также признал, что ВС РФ постепенно выдавливают ВСУ из региона.