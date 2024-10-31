Минобороны заявило об уничтожении почти 40 беспилотников над Россией

Над регионами России за сутки перехватили и уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

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Ночью 30 октября силы противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских дронов над Ростовской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, по три — над Брянской и Орловской областями и один — над территорией Белгородской области. Всего — 23.

Над Россией за сутки сбили 64 беспилотника ВСУ

Днем над Белгородской областью сбили 11 беспилотников, над Курской — два, над Воронежской — один, и по одному над акваториями Черного и Азовского морей.

29 октября беспилотный летательный аппарат атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне, который курирует сын главы региона Адам Кадыров. Этот случай — первая зафиксированная атака беспилотника в Чеченской Республике.

По данным Telegram-канала SHOT, для атаки ВСУ на Чечню мог использоваться беспилотник PD-2, который обладает дальностью полета около 1300 км и развивает скорость до 140 км/ч. По словам журналистов, вероятно, он вылетел из Одессы и, следуя через акваторию Черного моря, добрался до Чеченской Республики за девять часов.

Ранее военный аналитик объяснил, почему беспилотники залетают вглубь России.